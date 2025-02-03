В Жидачеве трое студентов совершали серийные нападения на подростков — как наказал их суд

Суд выносит решение. Иллюстративное фото: depositphotos

В Жидачеве Львовской области трое студентов местных учебных заведений совершали нападения на подростков. Суд отправил разбойников за решетку.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что фигурантам дела являются трое несовершеннолетних студентов. Двое из обвиняемых учились в Жидачевском профессиональном лицее, а третий — в Ходоровском филиале технического колледжа.

Первое нападение произошло 27 августа 2024 года, когда во время спора один из студентов ранил подростка пневматическим пистолетом, а второй разбрызгал ему в лицо перцовый газ. После чего разбойники скрылись с места происшествия.

Второй случай произошел 12 декабря 2024 года в Ходорове. Трое студентов напали на подростка, когда тот вышел из их авто после того, как попросил подвезти. Нападавшие избили его и забрали телефон, сигареты и другие вещи.

На суде студенты раскаялись, извинились и возместили потерпевшему материальный ущерб на сумму почти 9 тысяч гривен.

Решение суда

При принятии решения, суд принял во внимание предыдущие условные приговоры фигурантов за избиение и кражи. Один из обвиняемых получил три года тюрьмы, двое других — по пять лет.

А в Харькове женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно убила своего мужа, с которым прожила 27 лет. Суд вынес ей приговор и назначил тюремный срок.

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