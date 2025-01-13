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На Львівщині суд конфіскував один гектар землі у росіянки

13 січня 2025 12:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Золочівському районі Львівщини у власність держави передали землю росіянки
Земельна ділянка. Ілюстративне фото: real-estate.lviv
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області суд задовольнив позов щодо конфіскації землі у громадянки Росії. Загальна площа території становить майже один гектар.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 13 січня.

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Деталі справи

Громадянка Росії отримала у спадок земельні ділянки площею майже один гектар у Золочівському районі на території Буської територіальної громади. А після набуття права власності вона передала їх в оренду аграрному підприємству, за що отримувала плату.

Оскільки право власності росіян на нерухомість на території України суперечить вимогам законодавства, то прокуратура звернулася до суду з позовом про конфіскацію майна.

Рішення суду

Суд погодився з аргументами прокурорів та задоволив позов. Після набрання законної сили рішення будуть вжиті заходи щодо конфіскації земельних ділянок на користь держави.

Нагадаємо, Святошинський районний суд наклав арешт на землю у Київській області, яку придбали для будівництва кладовища.

Також у Києві ексдепутата міськради будуть судити через захоплення землі біля річки Дніпро. Не маючи відповідних документів, він встановив там дерев'яну споруду.

суд Львівська область прокуратура судові рішення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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