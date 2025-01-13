В Золочевском районе Львовщины в собственность государства передали землю россиянки

На Львовщине суд конфисковал один гектар земли у россиянки
В Львовской области суд удовлетворил иск о конфискации земли у гражданки России. Общая площадь территории составляет почти один гектар.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 13 января.
Детали дела
Гражданка России получила в наследство земельные участки площадью почти один гектар в Золочевском районе на территории Буской территориальной громады. А после приобретения права собственности она передала их в аренду аграрному предприятию, за что получала плату.
Поскольку право собственности россиян на недвижимость на территории Украины противоречит требованиям законодательства, то прокуратура обратилась в суд с иском о конфискации имущества.
Решение суда
Суд согласился с аргументами прокуроров и удовлетворил иск. После вступления в законную силу решения будут приняты меры по конфискации земельных участков в пользу государства.
Напомним, Святошинский районный суд наложил арест на землю в Киевской области, которую приобрели для строительства кладбища.
Также в Киеве экс-депутата горсовета будут судить из-за захвата земли возле реки Днепр. Не имея соответствующих документов, он установил там деревянную постройку.
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