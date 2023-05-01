На Львівщині суд наказав селищній раді підготувати протирадіаційне укриття
Суд у Львівській області задовільнив позов прокуратури проти однієї із селищних рад регіону. Місцеву владу змусили привести наявне протирадіаційне укриття у належний стан і підготувати до використання.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Позов від прокуратури
Прокуратура Львівщини подала до суду позов проти місцевої влади Підкамінської територіальної громади регіону.
Представники Золочівської окружної прокуратури встановили, що у одному із сіл громади у приміщенні Народного дому є протирадіаційне укриття.
Приміщення площею 275 квадратних метрів перебуває на балансі селищної ради.
Але місцева влада не підготувала цей об’єкт до використання під час війни.
Рішення суду
Через це це прокуратура і подала позов до суду.
Суддя став на бік обвинувачення і повністю задовільнив позов.
Відтак селищна рада має привести протирадіаційне укриття у належний стан і підготувати для повноцінного використання.
Нагадаємо, ще минулого, 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно із яким кожне нове житло, яке будується в Україні, повинно мати власне бомбосховище або доступ до укриття неподалік.