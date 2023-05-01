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На Львівщині суд наказав селищній раді підготувати протирадіаційне укриття

1 травня 2023 12:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Львівщині суд наказав селищній раді підготувати протирадіаційне укриття
Протирадіаційне укриття в Золочівському районі. Фото: Львівська обласна прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Суд у Львівській області задовільнив позов прокуратури проти однієї із селищних рад регіону. Місцеву владу змусили привести наявне протирадіаційне укриття у належний стан і підготувати до використання.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Позов від прокуратури

Прокуратура Львівщини подала до суду позов проти місцевої влади Підкамінської територіальної громади регіону.

Представники Золочівської окружної прокуратури встановили, що у одному із сіл громади у приміщенні Народного дому є протирадіаційне укриття.

Приміщення площею 275 квадратних метрів перебуває на балансі селищної ради.

Але місцева влада не підготувала цей об’єкт до використання під час війни.

Рішення суду

Через це це прокуратура і подала позов до суду.

Суддя став на бік обвинувачення і повністю задовільнив позов.

Відтак селищна рада має привести протирадіаційне укриття у належний стан і підготувати для повноцінного використання.

Нагадаємо, ще минулого, 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно із яким кожне нове житло, яке будується в Україні, повинно мати власне бомбосховище або доступ до укриття неподалік.

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