Во Львовской области суд приказал поссовету подготовить противорадиационное укрытие
Суд во Львовской области удовлетворил иск прокуратуры против одного из поселковых советов региона. Местные власти заставили привести существующее противорадиационное укрытие в надлежащее состояние и подготовить к использованию.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Иск от прокуратуры
Прокуратура Львовщины подала в суд иск против местных властей Подкаменской территориальной громады региона.
Представители Золочевской окружной прокуратуры установили, что в одном из сел громады в помещении Народного дома есть противорадиационное укрытие.
Помещение площадью 275 квадратных метров находится на балансе поселкового совета.
Но местные власти не подготовили этот объект к использованию во время войны.
Решение суда
Поэтому прокуратура и подала иск в суд.
Судья принял сторону обвинения и полностью удовлетворил иск.
Следовательно, поселковый совет должен привести противорадиационное укрытие в надлежащее состояние и подготовить для полноценного использования.
Напомним, еще в прошлом, 2022 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому каждое новое строящееся в Украине жилье должно иметь собственное бомбоубежище или доступ к укрытию неподалеку.