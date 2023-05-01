Во Львовской области суд приказал поссовету подготовить противорадиационное укрытие

Противорадиационное укрытие в Золочевском районе. Фото: Львовская областная прокуратура

Суд во Львовской области удовлетворил иск прокуратуры против одного из поселковых советов региона. Местные власти заставили привести существующее противорадиационное укрытие в надлежащее состояние и подготовить к использованию.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Иск от прокуратуры

Прокуратура Львовщины подала в суд иск против местных властей Подкаменской территориальной громады региона.

Представители Золочевской окружной прокуратуры установили, что в одном из сел громады в помещении Народного дома есть противорадиационное укрытие.

Помещение площадью 275 квадратных метров находится на балансе поселкового совета.

Но местные власти не подготовили этот объект к использованию во время войны.

Решение суда

Поэтому прокуратура и подала иск в суд.

Судья принял сторону обвинения и полностью удовлетворил иск.

Следовательно, поселковый совет должен привести противорадиационное укрытие в надлежащее состояние и подготовить для полноценного использования.

Напомним, еще в прошлом, 2022 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому каждое новое строящееся в Украине жилье должно иметь собственное бомбоубежище или доступ к укрытию неподалеку.