У Львівській області військовий розпивав спиртне на службі - його оштрафували

Засідання суду. Ілюстративне фото: Репортер

У Львівській області судили військовослужбовця, який вживав спиртні напої. Тепер він має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це пише LVIV MEDIA у п'ятницю, 2 серпня.

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Розпивав спиртне на службі

Яворівський районний суд Львівської області розглядав справу про вживання алкоголю військовослужбовцем. У матеріалі справи йдеться, що 27 червня курсант першої навчальної механізованої роти першої навчального механізованого батальйону на території наметового містечка військової частини розпивав спиртні напої.

На судове засідання чоловік не з'явився, але надіслав письмове пояснення про свій вчинок.

Його визнали винним в адміністративному порушенні та призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також зобов'язали сплатити 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області суд визнав винним солдата у дезертирстві. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Також ми писали, що мешканець Рівненщини, що був раніше засуджений та відбував випробувальний термін, вирішив нажитись на війні та розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ.

Крім того, у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.