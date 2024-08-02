Во Львовской области военный распивал спиртное на службе – его оштрафовали

Заседание суда. Иллюстративное фото: Репортер

Во Львовской области судили военнослужащего, который употреблял спиртные напитки. Теперь он должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом пишет LVIV MEDIA в пятницу, 2 августа.

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Распивал спиртное на службе

Яворовский районный суд Львовской области рассматривал дело об употреблении алкоголя военнослужащим. В материале говорится, что 27 июня курсант первой учебной механизированной роты первого учебного механизированного батальона на территории палаточного городка воинской части распивал спиртные напитки.

На судебное заседание мужчина не явился, но направил письменное объяснение о своем поступке.

Его признали виновным в административном нарушении и назначили штраф в размере 17 тысяч гривен, а также обязали уплатить 605 гривен судебного сбора.

Напомним, в Днепропетровской области суд признал виновным солдата в дезертирстве. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также мы писали, что житель Ровенщины, ранее осужденный и отбывавший испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ.

Кроме того, в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Позже мужчина сам сдался правоохранителям.