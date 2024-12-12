На Львівщині чоловіка оштрафували за незаконну вирубку дерев

Вирубані дерева. Фото: Pexels

Сокальський районний суд Львівської області покарав чоловіка з Шептицького району, який незаконно вирубав дерева. Своїми діями він завдав збитків на суму понад 52 тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку Сокальського районного суду Львівщини, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент стався 5 липня цього року поблизу села Домашів на території Реклинецького лісництва. Чоловік, використовуючи бензопилу, зрубав дерева діаметром від 12 до 32 см, завдавши збитків на загальну суму 52 638 гривень. Загалом він зрубав 16 вільх і 2 верби без необхідних дозволів.

На суді обвинувачений визнав свою вину, розкаявся та частково відшкодував збитки. Він пояснив, що не мав жодного дозволу на вирубку дерев, зокрема лісорубного квитка, і просив суд врахувати його каяття.

Суд врахував обставини справи та призначив чоловіку штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, він зобов’язаний повністю компенсувати завдані збитки на користь Белзької міської ради. Бензопилу, яку використовували для вирубки, конфіскували в дохід держави, а деревину передали Реклинецькому лісництву. На вирок можна подати апеляцію.

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