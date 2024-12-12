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На Львівщині суд покарав чоловіка за незаконну вирубку дерев

12 грудня 2024 10:14
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині чоловіка оштрафували за незаконну вирубку дерев
Вирубані дерева. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Сокальський районний суд Львівської області покарав чоловіка з Шептицького району, який незаконно вирубав дерева. Своїми діями він завдав збитків на суму понад 52 тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку Сокальського районного суду Львівщини, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент стався 5 липня цього року поблизу села Домашів на території Реклинецького лісництва. Чоловік, використовуючи бензопилу, зрубав дерева діаметром від 12 до 32 см, завдавши збитків на загальну суму 52 638 гривень. Загалом він зрубав 16 вільх і 2 верби без необхідних дозволів. 

На суді обвинувачений визнав свою вину, розкаявся та частково відшкодував збитки. Він пояснив, що не мав жодного дозволу на вирубку дерев, зокрема лісорубного квитка, і просив суд врахувати його каяття.

Суд врахував обставини справи та призначив чоловіку штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, він зобов’язаний повністю компенсувати завдані збитки на користь Белзької міської ради. Бензопилу, яку використовували для вирубки, конфіскували в дохід держави, а деревину передали Реклинецькому лісництву. На вирок можна подати апеляцію.

Нагадаємо, на Сумщині в суді розглянули справу щодо чоловіка, який є адептом "Свідків Єгови" та відмовився іти до ТЦК через релігійні переконання.

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суд Львів Львівська область дерева вирубка лісу

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