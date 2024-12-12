Во Львовской области мужчину оштрафовали за незаконную вырубку деревьев

На Львовщине суд наказал мужчину за незаконную вырубку деревьев
Сокальский районный суд Львовской области наказал мужчину из Шептицкого района, который незаконно вырубил деревья. Своими действиями он нанес ущерб на сумму более 52 тысяч гривен.
Об этом говорится в приговоре Сокальского районного суда Львовщины, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.
Муж вырубил деревья и получил штраф
Инцидент произошел 5 июля этого года вблизи села Домашев на территории Реклинецкого лесничества. Мужчина, используя бензопилу, срубил деревья диаметром от 12 до 32 см, нанеся ущерб на общую сумму 52 638 гривен. В общей сложности он срубил 16 ольх и 2 ивы без необходимых разрешений.
На суде обвиняемый признал свою вину, раскаялся и частично возместил ущерб. Он пояснил, что не имел никакого разрешения на вырубку деревьев, в том числе лесорубного билета, и просил суд учесть его раскаяние.
Суд учел обстоятельства дела и назначил мужчине штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, он обязан полностью компенсировать нанесенный ущерб в пользу Белжского городского совета. Бензопилу, используемую для вырубки, конфисковали в доход государства, а древесину передали Реклинецкому лесничеству. На приговор можно подать апелляцию.
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