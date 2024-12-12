Во Львовской области мужчину оштрафовали за незаконную вырубку деревьев

Вырубленные деревья. Фото: Pexels

Сокальский районный суд Львовской области наказал мужчину из Шептицкого района, который незаконно вырубил деревья. Своими действиями он нанес ущерб на сумму более 52 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре Сокальского районного суда Львовщины, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Муж вырубил деревья и получил штраф

Инцидент произошел 5 июля этого года вблизи села Домашев на территории Реклинецкого лесничества. Мужчина, используя бензопилу, срубил деревья диаметром от 12 до 32 см, нанеся ущерб на общую сумму 52 638 гривен. В общей сложности он срубил 16 ольх и 2 ивы без необходимых разрешений.

На суде обвиняемый признал свою вину, раскаялся и частично возместил ущерб. Он пояснил, что не имел никакого разрешения на вырубку деревьев, в том числе лесорубного билета, и просил суд учесть его раскаяние.

Суд учел обстоятельства дела и назначил мужчине штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, он обязан полностью компенсировать нанесенный ущерб в пользу Белжского городского совета. Бензопилу, используемую для вырубки, конфисковали в доход государства, а древесину передали Реклинецкому лесничеству. На приговор можно подать апелляцию.

Напомним, в Сумской области в суде рассмотрели дело в отношении мужчины , который является адептом "Свидетелей Иеговы" и отказался идти в ТЦК из-за религиозных убеждений.

А в Харькове осудили мужчину за кражу велосипеда возле супермаркета.