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На Львівщині суд покарав солдата, який не повідомив про СЗЧ

8 листопада 2024 23:17
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
СЗЧ у військовій частині — суд покарав солдата, який не доповів про товариша по службі
Військовий в однострої. Фото ілюстративне: fact-news.com.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Львівщині відправили під суд військового, який не доповів про СЗЧ іншого солдата. Чоловіка визнали винним у недбалому ставленні до військової служби та призначили чималий штраф. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з судовими матеріалами, маскувальник інженерно-саперної роти одного з підрозділів, бувши старшим групи, не доповів про самовільне залишення військової частини іншим військовим. Як довго був відсутній військовий, який покинув частину без дозволу командування, не уточнюється.

За цим фактом було проведено службове розслідування і на солдата склали адмінпротокол про недбале ставлення до служби.

Рішення суду

На засідання суду обвинувачений не з'явився.

Суд визнав військовослужбовця винним в адмінправопорушенні та призначив йому покарання у вигляді 17 тис. гривень штрафу зі сплатою 605 гривень судового збору.

Рішення суду
Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителя Миколаївської області засудили до десяти років ув'язнення за тяжкі тілесні ушкодження. Він підписав контракт з ЗСУ. Але зрештою знову постав перед судом. 

Раніше Новини.LIVE писали, що у Миколаєві водій роти охорони самовільно залишив військову частину. Він висловив бажання повернутись на службу, однак його визнали винним та призначили покарання. 

суд СЗЧ військовослужбовці Львівська область судові рішення ЗСУ

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