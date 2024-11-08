СОЧ в воинской части — суд наказал солдата, не доложившего о сослуживце

Военный в форме. Фото иллюстративное: fact-news.com.ua

Во Львовской области отправили под суд военного, который не доложил о СОЧ другого солдата. Мужчину признали виновным в небрежном отношении к военной службе и назначили немалый штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, маскировщик инженерно-саперной роты одного из подразделений, будучи старшим группы, не доложил о самовольном уходе из воинской части другим военным. Как долго отсутствовал военный, покинувший часть без разрешения командования, не уточняется.

По этому факту было проведено служебное расследование и на солдата составили админпротокол о небрежном отношении к службе.

Решение суда

На заседание суда обвиняемый не явился.

Суд признал военнослужащего виновным в админправонарушении и назначил ему наказание в размере 17 тыс. гривен штрафа с уплатой 605 гривен судебного сбора.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, жителя Николаевской области приговорили к десяти годам заключения за тяжкие телесные повреждения. Он подписал контракт с ВСУ. Но в конце концов снова предстал перед судом.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Николаеве водитель роты охраны самовольно покинул воинскую часть. Он выразил желание вернуться на службу, однако его признали виновным и назначили наказание.