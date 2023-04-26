На Львівщині суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку і не прийшов у військкомат

Чоловік ухилився від призову на військову службу. Фото: sud.ua

Бродівський районний суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю, який не прийшов у військкомат після врученої повістки, чим ухилився від призову. Йому призначили три роки тюрми, але звільнили від покарання з іспитовим терміном у два роки.

Про це йдеться в ухвалі Бродівського суду.

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Що відомо з вироку суду

Як вказано у вироку суду, у січні 2023 року мешканцю Бродів вручили повістку, проте він не з’явився у вказаний день у військкомат, відтак ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, яку затвердив суд. Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років тюрми, але звільнили від відбування тюремного ув’язнення з дворічним іспитовим терміном.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради. Повістки також отримали чоловіки, які були присутні в залі.