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Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который получил повестку и не пришел в военкомат

26 апреля 2023 19:38
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который получил повестку и не пришел в военкомат
Муж уклонился от призыва на военную службу. Фото: sud.ua
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Бродовский районный суд Львовщины вынес приговор местному жителю, не пришедшему в военкомат после врученной повестки, чем уклонился от призыва. Ему назначили три года тюрьмы, но освободили от наказания с испытательным сроком в два года.

Об этом говорится в постановлении Бродовского суда.

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Что известно из приговора суда

Как указано в приговоре суда, в январе 2023 житель Бродов вручили повестку, однако он не явился в указанный день в военкомат, поэтому уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором, которое утвердил суд. Мужчине назначили наказание в виде трех лет тюрьмы, но освободили от отбывания тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком.

Напомним, мы ранее писали, что Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета. Повестки также получили мужчины, присутствовавшие в зале.

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