Суд скасував заборону на перетин кордону чоловіку на Львівщині

Засідання в суді. Фото: ілюстративне, Стрийський міськрайонний суд

Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення прикордонників про заборону на перетин кордону для чоловіка, виключеного з військового обліку через судимість. Суд визнав, що рішення прикордонників порушило його право на свободу пересування.

Інформацію про це оприлюднли у Єдиному державному судовому реєстрі у червні 2024 року.

Читайте також:

Скасував заборону прикордонників на перетин кордону

Львівський окружний адміністративний суд скасував заборону прикордонників у перетині кордону для чоловіка, якого було виключено з військового обліку — він не підлягає мобілізації через судимість за тяжкий злочин.

Як вказано у рішенні суду, у червні 2024 року, до суду звернувся виключений з військового обліку чоловік, якому у вересні 2023 року прикордонники відмовили у перетині Польського кордону на пункті пропуску Грушів, що на Львівщині.

Відомо, після відбуття покарання за скоєння тяжкого злочину у 2019 році чоловіка виключили з військового обліку і він не підлягає мобілізації. Не погодившись із забороною перетнути кордон, чоловік звернувся до суду. Представник прикордонного загону подав відзив на позовну заяву, у якій зазначив, що подані позивачем документи не давали підстав для перетину кордону.

Суддя Ростислав Москаль дійшов висновку, що прикордонники, ухваливши рішення про заборону на перетин кордону, порушили свободу пересування позивача. Представник прикордонників у своєму відзиві зазначив, що чоловік не надав документів, які підтверджують засудження за тяжкий або особливо тяжкий злочин. Суддя також зауважив, що під час перевірки документів на паспортному контролі прикордонники не мали підозр щодо їх підробки.

"Питання правомірності дій місцевого ТЦК щодо виключення чоловіка з військового обліку як такого, що раніше засуджений за вчинення тяжкого злочину, не входить в предмет доказування у цій справі", — йдеться у висновках суду.

У результаті суддя визнав рішення прикордонників протиправним і скасував його, дозволивши позивачу перетнути кордон. Це рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Миколаївській області засудили військовослужбовця, який втік з військової частини. Чоловіка не було на службі майже рік. А потім він добровільно прийшов до найближчого ТЦК і заявив, що визнає свою провину і готовий служити далі.

Також ми писали, що Черкаський ТЦК відмовив чоловіку у наданні відстрочки від призову, який утримує батьків з інвалідністю. Військовозобов'язаний звернувся до суду.