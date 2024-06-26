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Во Львовской области судья отменил решение пограничников о запрете мужчине пересекать границу

26 июня 2024 08:55
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Суд отменил запрет на пересечение границы мужчине во Львовской области
Заседание в суде. Фото: иллюстративный, Стрыйский горрайонный суд
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Львовский окружной административный суд отменил решение пограничников о запрете на пересечение границы для мужчины, исключенного из военного учета из-за судимости. Суд признал, что решение пограничников нарушило его право на свободу передвижения.

Информацию об этом обнародовали в Едином государственном судебном реестре в июне 2024 года.

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Отменил запрет пограничников на пересечение границы

Львовский окружной административный суд отменил запрет пограничников в пересечении границы для мужчины, исключенного из военного учета — он не подлежит мобилизации из-за судимости за тяжкое преступление.

Как указано в решении суда, в июне 2024 года, в суд обратился исключенный из военного учета мужчина, которому в сентябре 2023 года пограничники отказали в пересечении Польской границы на пункте пропуска Грушев в Львовской области.

Известно, что после отбытия наказания за совершение тяжкого преступления в 2019 году мужчину исключили из военного учета и он не подлежит мобилизации. Не согласившись с запретом пересечь границу, мужчина обратился в суд. Представитель пограничного отряда подал отзыв на исковое заявление, в котором отметил, что поданные истцом документы не давали оснований для пересечения границы.

Судья Ростислав Москаль пришел к выводу, что пограничники, приняв решение о запрете на пересечение границы, нарушили свободу передвижения истца. Представитель пограничников в своем отзыве отметил, что мужчина не предоставил документов, подтверждающих осуждение за тяжкое или особо тяжкое преступление. Судья также отметил, что во время проверки документов на паспортном контроле пограничники не имели подозрений по поводу их подделки.

"Вопрос правомерности действий местного ТЦК по исключению мужчины из военного учета, как ранее осужденный за совершение тяжкого преступления, не входит в предмет доказывания по этому делу" , — говорится в выводах суда.

В результате судья признал решение пограничников противоправным и отменил его, разрешив истцу пересечь границу. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в Николаевской области осудили сбежавшего из воинской части военнослужащего. Мужчины не было на службе почти год. А затем он добровольно пришел в ближайший ТЦК и заявил, что признает свою вину и готов служить дальше.

Также мы писали, что Черкасский ТЦК отказал мужчине в предоставлении отсрочки от призыва , удерживающего родителей с инвалидностью. Военнообязанный обратился в суд.

Польша
война
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Львовская область
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