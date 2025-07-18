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Головна Львів На Львівщини судили бійця за СЗЧ — чому отримав суворий вирок

На Львівщини судили бійця за СЗЧ — чому отримав суворий вирок

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 03:32
Суд Львова визнав винним бійця ЗСУ, який двічі скоював СЗЧ
Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові суд Личаківського району міста визнав винним бійця ЗСУ. Він в черговий раз здійснив самовільне залишення частини (СЗЧ).

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд розібрав випадок з обвинуваченим бійцем спецбатальйону "Шквал", який вже був засуджений за такий самий злочин. У 2023 році Яворівський райсуд призначив йому 6 років і місяць позбавлення волі. У травні 2024 року як засуджений він уклав контракт із ЗСУ та повернувся на службу.

Проте вже у  грудні 2024 року він самовільно залишив частину та повернувся лише у квітня 2025 року. В суді він свою провину визнав, однак пояснити свій вчинок відмовився.

Рішення суду

Враховуючи обставини справи, суддя визнав бійця винним за ч. 5 ст. 407 та призначив йому сукупно 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Кременчуці військовий самовільно залишив місце служби через сімейні обставини. Пояснив свої дії необхідністю догляду за двома малолітніми дітьми після того, як їх покинула мати.

А в Одеській області судили бойового медика за ухилення від мобілізації.

суд ЗСУ Львів СЗЧ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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