Суд Львова признал виновным бойца ВСУ, который дважды совершал СОЧ

Военный ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове суд Лычаковского района города признал виновным бойца ВСУ. Он в очередной раз совершил самовольное оставление части (СОЧ).

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд разобрал случай с обвиняемым бойцом спецбатальона "Шквал", который уже был осужден за такое же преступление. В 2023 году Яворивский райсуд назначил ему 6 лет и месяц лишения свободы. В мае 2024 года как осужденный он заключил контракт с ВСУ и вернулся на службу.

Однако уже в декабре 2024 года он самовольно оставил часть и вернулся только в апреле 2025 года. В суде он свою вину признал, однако объяснить свой поступок отказался.

Решение суда

Учитывая обстоятельства дела, судья признал бойца виновным по ч. 5 ст. 407 и назначил ему совокупно 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге военный самовольно оставил место службы по семейным обстоятельствам. Объяснил свои действия необходимостью ухода за двумя малолетними детьми после того, как их покинула мать.

А в Одесской области судили боевого медика за уклонение от мобилизации.