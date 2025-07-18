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Главная Львов Во Львове судили бойца за СЗЧ — почему получил суровый приговор

Во Львове судили бойца за СЗЧ — почему получил суровый приговор

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 03:32
Суд Львова признал виновным бойца ВСУ, который дважды совершал СОЧ
Военный ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове суд Лычаковского района города признал виновным бойца ВСУ. Он в очередной раз совершил самовольное оставление части (СОЧ).

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд разобрал случай с обвиняемым бойцом спецбатальона "Шквал", который уже был осужден за такое же преступление. В 2023 году Яворивский райсуд назначил ему 6 лет и месяц лишения свободы. В мае 2024 года как осужденный он заключил контракт с ВСУ и вернулся на службу.

Однако уже в декабре 2024 года он самовольно оставил часть и вернулся только в апреле 2025 года. В суде он свою вину признал, однако объяснить свой поступок отказался.

Решение суда

Учитывая обстоятельства дела, судья признал бойца виновным по ч. 5 ст. 407 и назначил ему совокупно 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге военный самовольно оставил место службы по семейным обстоятельствам. Объяснил свои действия необходимостью ухода за двумя малолетними детьми после того, как их покинула мать.

А в Одесской области судили боевого медика за уклонение от мобилизации.

суд ВСУ Львов СОЧ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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