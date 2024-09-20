У Львівській області чоловік отримав повістку від ТЦК, після чого вирішив поскаржитися у ДБР

Судове засідання. Ілюстративне фото: Волинські новини

У Львівській області судили чоловіка, який поскаржився до Державного бюро розслідувань на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він заявив, що на нього здійснювали тиск та застосовували насильство.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому 2023 року на роботу до чоловіка прибули четверо працівників ТЦК, які нібито його викрали. Після цього громадянин пройшов ВЛК, яка визнала його придатність до військової служби.

Далі він отримав "на підпис якісь документи" під "погрозами та залякуванням". За словами чоловіка, він не пам'ятає, чи була серед документів повістка на прибуття наступного дня. Тому він пішов до ДБР, аби на військкомів відкрили справу, але не вдалося.

Рішення суду

Під час суду чоловік звинувачував суддів, бо думав, що вони "бояться ТЦК, які можуть роздавати повістки родичам".

Жовківський районний суд визнав винним громадянина в ухиленні від військової служби, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном.