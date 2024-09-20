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Во Львовской области судили мужчину, который после получения повестки пожаловался в ГБР

20 сентября 2024 08:02
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львовской области мужчина получил повестку от ТЦК, после чего решил пожаловаться в ГБР
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Волынские новости
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львовской области судили мужчину, который пожаловался в Государственное бюро расследований на работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он заявил, что на него оказывали давление и применяли насилие.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В феврале 2023 года на работу к мужчине прибыли четверо работников ТЦК, которые якобы похитили его. После этого гражданин прошел ВВК, где его признали пригодным к военной службе.

Далее он получил "на подпись какие-то документы" под "угрозами и запугиванием". По словам мужчины, он не помнит, была ли среди документов повестка на прибытие на следующий день. Поэтому он пошел в ГБР, чтобы на военкомов открыли дело, но не удалось.

Решение суда

Во время суда мужчина обвинял судей, думая, что они "боятся ТЦК, которые могут раздавать повестки родственникам".

Жолковский районный суд признал виновным гражданина в уклонении от военной службы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

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