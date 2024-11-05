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На Львівщині судили чоловіка, який викрав з картки 353 тис. грн

5 листопада 2024 12:01
Анастасія Постоєнко - Редактор
На Львівщині чоловік викрав із картки гроші — як його покарав суд
Зняття готівки з банкомата. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

На Львівщині чоловік поцупив банківські дані в іншого та вкрав гроші. Загалом він зняв готівку у банкоматах та різних магазинах на суму 353 тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку Перемишлянського районного суду Львівської області, повідомляє Opendatabot.

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Чоловік змінив пароль до акаунту для входу в банк і викрав гроші

За матеріалами суду обвинувачений є уродженцем міста Бібрка, що на Львівщині. Чоловік є старшим лейтенантом у званні "капітан", служив на посаді командира роти, проте нині звільнений за станом здоров'я.

Інцидент стався у Перемишлянах. Зазначається що обвинувачений у період з 6 по 7 лютого 2024 року, перебуваючи у готелі, де разом з ним проживав ще інший чоловік, таємно вкрав його банківську картку. Він перевірив, скільки коштів є на картці, а потім без відома скористався телефоном потерпілого, зокрема він авторизувався у банківський додаток та переказав собі на картку його грошові кошти у понад 29 тисяч гривень. 

На цьому зловмисник не зупинився — він змінив пароль до акаунту та авторизувався зі свого телефону з даними потерпілого, отримавши повний доступ до всіх карток. Того ж дня ввечері і до самого ранку він провів ще понад 150 таких операцій та перерахував собі значні суми коштів. Аби приховати сліди, він вказував інших отримувачів та декілька разів змінив паролі.

Згодом чоловік почав знімати готівку з банкоматів, використовуючи різні адреси та робив це у різних населених пунктах. Також він скористався послугою зняття готівки в аптеці.

 

Яке покарання обрали для чоловіка

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Він не зміг пояснити мотивів свого вчинку. Відомо, що він загально викрав з картки 353 тисячі гривень. Він повністю відшкодував завдану шкоду потерпілому.

Також судді врахували, що обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягувався та визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень з каяттям.

Чоловіку призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік. 

Нагадаємо, у Києві чоловік поцупив на Новій пошті iPhone, а потім пограбував ломбард. Його судили. 

Також у суді розглядали справу військовослужбовця-ветерана, який не отримав законних виплат за поранення. 

суд Львівська область викрадення шахрайство гроші пограбування

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