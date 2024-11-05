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На Львовщине судили мужчину, который похитил с карты 353 тыс. грн

5 ноября 2024 12:01
Анастасия Постоенко - Редактор
На Львовщине мужчина похитил с карточки деньги — как его наказал суд
Снятие наличных с банкомата. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

На Львовщине мужчина украл банковские данные и похитил деньги. В общей сложности он снял наличные в банкоматах и разных магазинах на сумму 353 тысячи гривен.

Об этом идет речь в приговоре Перемышлянского районного суда Львовской области, сообщает Opendatabot.

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Мужчина сменил пароль к аккаунту для входа в банк и похитил деньги

По материалам суда, обвиняемый — уроженец города Бибрка Львовской области. Мужчина является старшим лейтенантом в звании "капитан", служил в должности командира роты, однако сейчас уволен по состоянию здоровья.

Инцидент произошел в Перемышлянах. Отмечается, что обвиняемый в период с 6 по 7 февраля 2024 года, находясь в гостинице, где вместе с ним проживал еще один мужчина, тайно украл его банковскую карточку. Он проверил, сколько средств на карточке, а затем без ведома воспользовался телефоном потерпевшего, в частности он авторизовался в банковское приложение и перевел себе на карточку его денежные средства более чем в 29 тысяч гривен.

На этом злоумышленник не остановился — он сменил пароль к аккаунту и авторизовался со своего телефона с данными потерпевшего, получив полный доступ ко всем картам. В тот же день вечером и до самого утра он провел еще более 150 таких операций и перечислил себе значительные суммы средств. Чтобы скрыть следы, он указывал других получателей и несколько раз сменил пароли.

Впоследствии мужчина начал снимать наличные с банкоматов, используя разные адреса, и делал это в разных населенных пунктах. Также он воспользовался услугой снятия наличных денег в аптеке.

Какое наказание выбрали для мужчины

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он не смог объяснить мотивы своего поступка. Известно, что он похитил с карточки 353 тысячи гривен. Он полностью возместил причиненный ущерб потерпевшему.

Также судьи учли, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался и признал себя виновным в совершении уголовных правонарушений с раскаянием.

Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью в один год.

Напомним, в Киеве мужчина украл на Новой почте iPhone, а затем ограбил ломбард. Его судили.

Также в суде рассматривали дело военнослужащего-ветерана, не получившего законных выплат за ранения.

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