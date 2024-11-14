Поблизу Львова на трасі сталася смертельна ДТП, водія-прикордонника судили

Жовківський районний суд. Фото: Depo Львів

У Львівській області судили прикордонника. Він спричинив ДТП на трасі, внаслідок якої загинула людина.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Інспектор прикордонної служби у січні 2017 року перевищив дозволену швидкість на трасі та рухався на автомобілі 150 кілометрів на годину.

Через недотримання безпечної дистанції він зіткнувся з іншим авто, яке рухалося попереду. Внаслідок цього водій отримав несумісні з життям численні травми й помер на місці. Також прикордонника звинувачують в тому, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Під час суду він не визнав своєї провини та пояснив, що у салоні авто знаходилися пляшки з алкоголем, які розбилися під час ДТП, через що був присутній запах алкоголю.

Також водій зазначив, що рухався зі швидкістю не більше 90 кілометрів за годину та врізався в авто, яке стояло за переїздом без увімкненого повороту. А загальмувати не зміг, бо гальма відмовили.

За його словами, алкоголь він вживав не перед аварією, а після — коли перебував у лікарні, випадково сприйнявши спирт за воду. Також він додав, що через тяжкі травми внаслідок ДТП він не може пригадати інших обставин події.

Рішення суду

Суд визнав чоловік винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк шість років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Також він має сплатити судові витрати у розмірі понад 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Рівненщині сталася смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням та врізався у відбійник.

Також ми писали, що на Одещині мати у стані алкогольного сп'яніння везла дітей на авто та потрапила у ДТП.