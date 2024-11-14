Вблизи Львова на трассе произошло смертельное ДТП, водителя-пограничника судили

На Львовщине судили пограничника, совершившего смертельную ДТП
Во Львовской области судили пограничника. Он совершил ДТП на трассе, в результате которой погиб человек.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Инспектор пограничной службы в январе 2017 превысил разрешенную скорость на трассе и двигался на автомобиле 150 километров в час.
Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с другим авто, которое двигалось впереди. В результате водитель получил несовместимые с жизнью многочисленные травмы и скончался на месте. Также пограничника обвиняют в том, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Во время суда он не признал своей вины и объяснил, что в салоне авто находились бутылки с алкоголем, которые разбившиеся во время ДТП, из-за чего присутствовал запах алкоголя.
Также водитель отметил, что двигался со скоростью не более 90 километров в час и врезался в автомобиль, который стоял за переездом без включенного поворота. А затормозить не смог, потому что тормоза отказали.
По его словам, алкоголь он употреблял не перед аварией, а после, когда находился в больнице, случайно восприняв спирт за воду. Также он добавил, что из-за тяжелых травм в результате ДТП он не может вспомнить другие обстоятельства произошедшего.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.
Также он должен оплатить судебные издержки в размере более 20 тысяч гривен.
Напомним, в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник.
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