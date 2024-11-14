Вблизи Львова на трассе произошло смертельное ДТП, водителя-пограничника судили

Жовковский районный суд. Фото: Depo Львов

Во Львовской области судили пограничника. Он совершил ДТП на трассе, в результате которой погиб человек.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Инспектор пограничной службы в январе 2017 превысил разрешенную скорость на трассе и двигался на автомобиле 150 километров в час.

Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с другим авто, которое двигалось впереди. В результате водитель получил несовместимые с жизнью многочисленные травмы и скончался на месте. Также пограничника обвиняют в том, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Во время суда он не признал своей вины и объяснил, что в салоне авто находились бутылки с алкоголем, которые разбившиеся во время ДТП, из-за чего присутствовал запах алкоголя.

Также водитель отметил, что двигался со скоростью не более 90 километров в час и врезался в автомобиль, который стоял за переездом без включенного поворота. А затормозить не смог, потому что тормоза отказали.

По его словам, алкоголь он употреблял не перед аварией, а после, когда находился в больнице, случайно восприняв спирт за воду. Также он добавил, что из-за тяжелых травм в результате ДТП он не может вспомнить другие обстоятельства произошедшего.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Также он должен оплатить судебные издержки в размере более 20 тысяч гривен.

Напомним, в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник.

Также мы писали, что в Одесской области мать в состоянии алкогольного опьянения везла детей на авто и попала в ДТП.