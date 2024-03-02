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На Львівщині судили солдата, який на кілька годин відлучився від служби — деталі

2 березня 2024 16:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині судили солдата, який на кілька годин відлучився від служби — деталі
Українські військові. Ілюстративне фото: 20 хвилин
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області судили солдата за те, що він на декілька годин відлучився зі служби. Йому призначили покарання у вигляді штрафу.

Про це пише ZAXID.NET у суботу, 2 березня.

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На Львівщині судили солдата

Так, 20 січня солдат Назарій В. на кілька годин відлучився із території військового містечка військової частини на Львівщині. Відомо, що він був відсутній на місці служби з восьмої ранку до дванадцятої дня. 

Через це на нього склали протокол про недбале ставлення до військової служби.

У матеріалі йдеться, що на засідання суду військовий не прийшов, тому суддя розглядав справу за його відсутності.

Він дослідив всі надані матеріали та визнав солдата винним й призначив йому штраф у розмірі 17 тис. гривень, однак постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Закарпатській області судили чоловіка, якого визнали придатним до служби, але він ухилився від мобілізації. На суді військовозобов'язаний сказав, що задонатив на потреби армії 40 тис. гривень.

Також ми писали, що на Волині суд виніс вирок 21-річному чоловіку за ухилення від мобілізації. Він хотів отримати в ТЦК довідку для укладання шлюбу, однак його відправили на медичну комісію та вручили бойову повістку.

суд
ЗСУ
Львівська область
армія

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