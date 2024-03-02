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На Львовщине судили солдата, который на несколько часов отлучился от службы — детали

2 марта 2024 16:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине судили солдата, который на несколько часов отлучился от службы — детали
Украинские военные. Иллюстративное фото: 20 минут
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области судили солдата за то, что он на несколько часов отлучился от службы. Ему назначили наказание в виде штрафа.

Об этом пишет ZAXID.NET в субботу, 2 марта.

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На Львовщине судили солдата

Так, 20 января солдат Назарий В. на несколько часов отлучился с территории военного городка воинской части Львовской области. Известно, что он отсутствовал на месте службы с восьми утра до двенадцати дня.

Поэтому на него составили протокол о небрежном отношении к военной службе.

В материале говорится, что на заседание суда военный не пришел, поэтому судья рассматривал дело в его отсутствие.

Он исследовал все предоставленные материалы, признал солдата виновным и назначил ему штраф в размере 17 тыс. гривен, однако постановление еще можно обжаловать.

Напомним, в Закарпатской области судили мужчину, которого сочли годным к службе, но он уклонился от мобилизации. На суде военнообязанный сказал, что задал на нужды армии 40 тыс. гривен.

Также мы писали, что на Волыни суд вынес приговор 21-летнему мужчине за уклонение от мобилизации. Он хотел получить в ТЦК справку по заключению брака, однако его отправили на медицинскую комиссию и вручили боевую повестку.

суд
ВСУ
Львовская область
армия

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