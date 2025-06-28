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Головна Львів На Львівщині судили солдата за потрійне СЗЧ — який вирок отримав

На Львівщині судили солдата за потрійне СЗЧ — який вирок отримав

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 03:32
Солдат на Львівщині тричі здійснив СЗЧ за що отримав вирок суду
Солдат ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Львівській області Яворівський районний суд виніс вирок солдату з Волинської області. Суд визнав його винним у скоєнні трьох епізодів самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, уродженця Волинської області, було визнано винним у порушенні військової дисципліни.

Попри те, що раніше обвинувачений був звільнений від кримінальної відповідальності та мав змогу повернутися до виконання військового обов'язку після першого випадку СЗЧ, він неодноразово вчиняв подібні правопорушення.

Рішення суду

Вирок, винесений суддею, передбачає п’ятирічне позбавлення волі. Вирок підлягає апеляції.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі військовослужбовець тричі тікав із військової частини. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

А на Житомирщині суд виніс обвинувальний вирок колишньому військовослужбовцю ЗСУ. Його звинуватили у державній зраді при окупації Криму у 2014 році з боку РФ.

суд ЗСУ Львівська область СЗЧ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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