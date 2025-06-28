Солдат на Львовщине трижды совершил СЗЧ за что получил приговор суда

На Львовщине судили солдата за тройное СЗЧ — какой приговор суда
Во Львовской области Яворивский районный суд вынес приговор солдату из Волынской области. Суд признал его виновным в совершении трех эпизодов самовольного оставления воинской части (СОЧ).
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, уроженец Волынской области, был признан виновным в нарушении воинской дисциплины.
Несмотря на то, что ранее обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности и мог вернуться к выполнению воинского долга после первого случая СОЧ, он неоднократно совершал подобные правонарушения.
Решение суда
Приговор, вынесенный судьей, предусматривает пятилетнее лишение свободы. Приговор подлежит апелляции.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье военнослужащий трижды убегал из воинской части. Его привлекли к уголовной ответственности.
А на Житомирщине суд вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему ВСУ. Его обвинили в государственной измене при оккупации Крыма в 2014 году со стороны РФ.
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