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Главная Львов На Львовщине судили солдата за тройное СЗЧ — какой приговор суда

На Львовщине судили солдата за тройное СЗЧ — какой приговор суда

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 03:32
Солдат на Львовщине трижды совершил СЗЧ за что получил приговор суда
Солдат ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН
Ключові моменти Детали дела Решение суда

Во Львовской области Яворивский районный суд вынес приговор солдату из Волынской области. Суд признал его виновным в совершении трех эпизодов самовольного оставления воинской части (СОЧ).

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, уроженец Волынской области, был признан виновным в нарушении воинской дисциплины.

Несмотря на то, что ранее обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности и мог вернуться к выполнению воинского долга после первого случая СОЧ, он неоднократно совершал подобные правонарушения.

Решение суда

Приговор, вынесенный судьей, предусматривает пятилетнее лишение свободы. Приговор подлежит апелляции.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье военнослужащий трижды убегал из воинской части. Его привлекли к уголовной ответственности.

А на Житомирщине суд вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему ВСУ. Его обвинили в государственной измене при оккупации Крыма в 2014 году со стороны РФ.

суд ВСУ Львовская область СОЧ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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