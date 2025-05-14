На Львівщині військовий здійснив дев'ять СЗЧ — рішення суду

На Львівщині судили військового, який дев'ять разів ходив у СЗЧ
У Львівській області судили військовослужбовця, який неодноразово самовільно залишав частину. За це його покарали тюремним терміном.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Старший солдат протягом 2024-2025 років дев’ять разів втікав з військової частини, найдовше — на пів року. А в інших випадках був відсутній близько тижня, а після повернення знову тікав.
Під час суду військовий визнав свою провину та пояснив ці дії необдуманістю.
Рішення суду
Суд визнав чоловіка винним у СЗЧ та призначив покарання у вигляді п'яти років в'язниці.
Нагадаємо, у Рівненській області судили командира батальйону із психологічної підтримки персоналу через СЗЧ бійців.
А у Луцьку волонтер за гроші допомагав чоловікам виїжджати з України.
Читайте Новини.LIVE!