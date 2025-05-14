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На Львівщині судили військового, який дев'ять разів ходив у СЗЧ

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Дата публікації: 14 травня 2025 10:02
На Львівщині військовий здійснив дев'ять СЗЧ — рішення суду
Військовий. Ілюстративне фото: dilo.net

У Львівській області судили військовослужбовця, який неодноразово самовільно залишав частину. За це його покарали тюремним терміном.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Старший солдат протягом 2024-2025 років дев’ять разів втікав з військової частини, найдовше — на пів року. А в інших випадках був відсутній близько тижня, а після повернення знову тікав.

Під час суду військовий визнав свою провину та пояснив ці дії необдуманістю. 

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у СЗЧ та призначив покарання у вигляді п'яти років в'язниці. 

Нагадаємо, у Рівненській області судили командира батальйону із психологічної підтримки персоналу через СЗЧ бійців.

А у Луцьку волонтер за гроші допомагав чоловікам виїжджати з України. 

суд Львівська область військові військовослужбовці СЗЧ судові рішення
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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