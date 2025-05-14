На Львовщине военный совершил девять СЗЧ - решение суда

На Львовщине судили военного, который девять раз ходил в СЗЧ
Во Львовской области судили военнослужащего, который неоднократно самовольно покидал часть. За это его наказали тюремным сроком.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Старший солдат в течение 2024-2025 годов девять раз сбегал из воинской части, дольше всего — а полгода. А в других случаях отсутствовал около недели, а после возвращения снова убегал.
Во время суда военный признал свою вину и объяснил эти действия необдуманностью.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в СЗЧ и назначил наказание в виде пяти лет тюрьмы.
Напомним, в Ровенской области судили командира батальона по психологической поддержке персонала из-за СЗЧ бойцов.
А в Луцке волонтер за деньги помогал мужчинам выезжать из Украины.
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