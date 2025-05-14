На Львовщине военный совершил девять СЗЧ - решение суда

Военный. Иллюстративное фото: dilo.net

Во Львовской области судили военнослужащего, который неоднократно самовольно покидал часть. За это его наказали тюремным сроком.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Старший солдат в течение 2024-2025 годов девять раз сбегал из воинской части, дольше всего — а полгода. А в других случаях отсутствовал около недели, а после возвращения снова убегал.

Во время суда военный признал свою вину и объяснил эти действия необдуманностью.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в СЗЧ и назначил наказание в виде пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Ровенской области судили командира батальона по психологической поддержке персонала из-за СЗЧ бойцов.

А в Луцке волонтер за деньги помогал мужчинам выезжать из Украины.