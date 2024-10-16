Обіцяв білий квиток для виїзду за кордон — як суд покарав військового

Трускавецький міський суд Львівської області. Фото: Судова влада України

Трускавецький міський суд Львівської області визнав 26-річного військовослужбовця винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Йому призначили сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у листопаді 2023 року обвинувачений познайомився з чоловіком, який шукав способи виїзду за кордон. Військовослужбовець пообіцяв, що за 6 000 доларів допоможе у цьому, вказавши на необхідність спершу сплатити 2 300 доларів для отримання фальшивого висновку про непридатність до служби. Після виїзду з країни клієнт мав передати решту коштів і перебувати за межами України протягом пів року.

Зловмисника затримали під час передачі грошей, причому у нього знайшли сліди позначених купюр. У суді обвинувачений не визнав свою провину, стверджуючи, що вся ситуація була вигадана, щоб повернути борг. Проте свідчення, в тому числі листування у Signal, підтверджували його участь у злочині.

Рішення суду

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після винесення вироку обвинувачений залишився на волі під заставу 134 тис. грн до набуття вироком законної сили.

Нагадаємо, у Києві чоловік викрав фісташки на суму понад три тисячі гривень у супермаркеті "Ашан" і спробував вийти з магазину. Суд визнав його винним у крадіжці та призначив покарання.

Також у Харкові чоловік викрав сумку з інтернет-обладнанням, яку майстер залишив біля під'їзду. Суд визнав його винним у крадіжці.