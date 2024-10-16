Обещал белый билет для выезда за границу — как суд наказал военного

Трускавецкий городской суд Львовской области. Фото: Судебная власть Украины

Трускавецкий городской суд Львовской области признал 26-летнего военнослужащего виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Ему назначили семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года обвиняемый познакомился с мужчиной, который искал способы выезда за границу. Военнослужащий пообещал, что за 6 000 долларов поможет в этом, указав на необходимость сначала оплатить 2 300 долларов для получения ложного заключения о непригодности к службе. После выезда из страны клиент должен был передать оставшиеся средства и находиться за пределами Украины в течение полугода.

Злоумышленника задержали во время передачи денег, причем у него обнаружили следы обозначенных купюр. В суде обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что вся ситуация была придумана, чтобы вернуть долг. Однако показания, в том числе переписка в Signal, подтверждали его участие в преступлении.

Решение суда

Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. После вынесения приговора обвиняемый остался на свободе под залог 134 тыс. грн до вступления приговора в законную силу.

Напомним, в Киеве мужчина похитил фисташки на сумму более трех тысяч гривен в супермаркете "Ашан" и попытался выйти из магазина. Суд признал его виновным в воровстве и назначил наказание.

Также в Харькове мужчина похитил сумку с интернет-оборудованием, которую мастер оставил около подъезда. Суд признал его виновным в воровстве.