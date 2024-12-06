Працівник ТЦК застосував силу проти чоловіка — його судили

Співробітники ТЦК та СП вручають повістку. Ілюстративне фото: ЛОТЦК СП

У Львівській області судили працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він застосував силу до військовозобов'язаного.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вересні 2024 року водій роти охорони одного з ТЦК перевищив свої повноваження під час супроводу військовозобов’язаного. Коли той не захотів проходити ВЛК і на вулиці схопився за паркан, викрикуючи прохання до перехожих про допомогу, працівник ТЦК силою намагався доставити чоловіка у військкомат.

Щодо нього склали протокол про адмінправопорушення. Під час суду він заперечив, що застосував фізичну силу до чоловіка, а лише утримував його за руку.

Рішення суду

На підставі відео з камер спостереження суд визнав працівника ТЦК винним у перевищенні повноважень та призначив йому покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, у Рівненській області судили командира, 29 підлеглих якого пішли в СЗЧ.

А у Сумах судили добровольця, який застрелив чоловіка посеред вулиці. Це сталося ще на початку повномасштабного вторгнення.