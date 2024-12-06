Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине судили водителя ТЦК, который применил силу к мужчине arrow

На Львовщине судили водителя ТЦК, который применил силу к мужчине

6 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
Работник ТЦК применил силу против мужчины – его судили
Сотрудники ТЦК и СП вручают повестку. Иллюстративное фото: ЛОТЦК СП
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области судили работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он применил силу к военнообязанному.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В сентябре 2024 года водитель роты охраны одного из ТЦК превысил свои полномочия в сопровождении военнообязанного. Когда тот не захотел проходить ВВК и на улице схватился за забор, выкрикивая просьбу к прохожим о помощи, работник ТЦК силой пытался доставить мужчину в военкомат.

В его отношении составили протокол об админправонарушениях. Во время суда он отрицал, что применял физическую силу к мужчине, а только удерживал его за руку.

Решение суда

На основании видео с камер наблюдения суд признал работника ТЦК виновным в превышении полномочий и назначил ему наказание в размере 17 тысяч гривен штрафа.

Напомним, в Ровенской области судили командира, 29 подчиненных которого ушли в СЗЧ.

А в Сумах судили добровольца, застрелившего мужчину посреди улицы. Это произошло еще в начале полномасштабного вторжения.

военкомат ТЦК и СП военнообязанные мужчины судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:45 Тарифы на отопление за один квадрат — цены за разные типы

08:38 Партизаны повредили магистраль, которой везли оружие в Курск

08:33 Очереди на границе с Украиной — какая ситуация на КПП

08:30 Проверка документов работниками ТЦК — на что обратить внимание

08:29 В Киеве несовершеннолетний пел "Я русский" — какое решение суда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:17 Сырский поблагодарил военных за героизм и поздравил с Днем ВСУ

08:16 У Крымского моста скопились морские дроны

08:07 Стало известно, будут ли поднимать цены на метро в Киеве

08:04 "Шахеды" стали хуже по качеству, но количество бьет рекорды

08:02 На Львовщине судили водителя ТЦК, который применил силу к мужчине

08:45 Тарифы на отопление за один квадрат — цены за разные типы

08:38 Партизаны повредили магистраль, которой везли оружие в Курск

08:33 Очереди на границе с Украиной — какая ситуация на КПП

08:30 Проверка документов работниками ТЦК — на что обратить внимание

08:29 В Киеве несовершеннолетний пел "Я русский" — какое решение суда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:17 Сырский поблагодарил военных за героизм и поздравил с Днем ВСУ

08:16 У Крымского моста скопились морские дроны

08:07 Стало известно, будут ли поднимать цены на метро в Киеве

08:04 "Шахеды" стали хуже по качеству, но количество бьет рекорды

08:02 На Львовщине судили водителя ТЦК, который применил силу к мужчине

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году