Работник ТЦК применил силу против мужчины – его судили

Сотрудники ТЦК и СП вручают повестку. Иллюстративное фото: ЛОТЦК СП

Во Львовской области судили работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он применил силу к военнообязанному.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В сентябре 2024 года водитель роты охраны одного из ТЦК превысил свои полномочия в сопровождении военнообязанного. Когда тот не захотел проходить ВВК и на улице схватился за забор, выкрикивая просьбу к прохожим о помощи, работник ТЦК силой пытался доставить мужчину в военкомат.

В его отношении составили протокол об админправонарушениях. Во время суда он отрицал, что применял физическую силу к мужчине, а только удерживал его за руку.

Решение суда

На основании видео с камер наблюдения суд признал работника ТЦК виновным в превышении полномочий и назначил ему наказание в размере 17 тысяч гривен штрафа.

Напомним, в Ровенской области судили командира, 29 подчиненных которого ушли в СЗЧ.

А в Сумах судили добровольца, застрелившего мужчину посреди улицы. Это произошло еще в начале полномасштабного вторжения.