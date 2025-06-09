Корупція в Україні — директор комунального підприємства Львівщини вимагав хабарі та чинив опір поліції

Підозрюваний у злочині посадовець. Фото: Львівська обласна прокуратура

Директора комунального підприємства та водночас депутата однієї з міських рад Львівської області обвинувачують у вимаганні хабарів та насильстві щодо працівника поліції. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури у понеділок, 9 червня.

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Деталі справи

Слідство з’ясувало, що посадовець організував схему систематичного отримання хабарів. Зокрема, він вимагав 6% "відкату" від вартості тепла, яке постачалося для бюджетних установ одного з районів Львівщини, в обмін на підписання договору та безперешкодне його виконання.

Під час передачі чергового хабара в розмірі близько 70 тисяч гривень посадовець намагався втекти від поліції: сів у машину, рушив з місця та навіть наїхав на правоохоронця.

Втім, завдяки діям силовиків його вдалося затримати. Наразі чоловік перебуває під вартою та відсторонений від обов’язків.

"Прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо директора одного з комунальних підприємств Львівщини, який є також місцевим депутатом. Йому інкримінують насильство щодо працівника правоохоронного органу, вимагання та одержання неправомірної вигоди", — наголосили у прокуратурі.

Нагадаємо, ексдетектив Бюро економічної безпеки та колишній слідчий Нацполіції Київщини стали фігурантами резонансної справи про вимагання великого хабаря.

Також ми писали, що з виконкому міської ради Миколаєва виключили депутата Юрія Кормишкіна, якого підозрюють у "відмиванні активів" та неправдивому декларуванні.