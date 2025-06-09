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Главная Львов На Львовщине судят депутата за взятки и сопротивление полиции

На Львовщине судят депутата за взятки и сопротивление полиции

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Дата публикации 9 июня 2025 12:21
Коррупция в Украине - директор коммунального предприятия Львовщины требовал взятку и сопротивлялся полиции
Подозреваемый в преступлении чиновник. Фото: Львовская областная прокуратура

Директора коммунального предприятия и одновременно депутата одного из городских советов Львовской области обвиняют в вымогательстве взяток и насилии в отношении работника полиции. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры в понедельник, 9 июня.

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Детали дела

Следствие выяснило, что чиновник организовал схему систематического получения взяток. В частности, он требовал 6% "отката" от стоимости тепла, которое поставлялось для бюджетных учреждений одного из районов Львовщины, в обмен на подписание договора и беспрепятственное его выполнение.

Во время передачи очередной взятки в размере около 70 тысяч гривен, чиновник пытался скрыться от полиции: сел в машину, тронулся с места и даже наехал на правоохранителя.

Впрочем, благодаря действиям силовиков его удалось задержать. Сейчас мужчина находится под стражей и отстранен от обязанностей.

"Прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий Львовщины, который является также местным депутатом. Ему инкриминируют насилие в отношении работника правоохранительного органа, вымогательство и получение неправомерной выгоды", — отметили в прокуратуре.

Напомним, экс-детектив Бюро экономической безопасности и бывший следователь Нацполиции Киевщины стали фигурантами резонансного дела о вымогательстве крупной взятки.

Также мы писали, что из исполкома городского совета Николаева исключили депутата Юрия Кормышкина, которого подозревают в "отмывании активов" и ложном декларировании.

коррупция взятка Львов деньги прокуратура преступление
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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