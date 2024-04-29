На Львівщині судитимуть посадовців, які незаконно приватизували землю для будівництва дороги

Працівник ДБР затримує зловмисників. Фото: ДБР

За матеріалами ДБР на Львівщині судитимуть посадовців сільради. Чиновники незаконно приватизували землю, призначену для будівництва дороги.

Про це заявили у Державному бюро розслідувань у понеділок, 29 квітня.

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної групи посадовців Солонківської сільської ради під Львовом. Вони незаконно вилучили з комунальної власності три земельні ділянки вартістю майже 2,8 млн грн.

Голова постійної депутатської комісії з агропромислового комплексу сільської ради вирішив незаконно приватизувати земельні ділянки на території громади, хоча знав, що на цій землі мала б пролягти дорога, яка згідно з генпланом Львова мала з'єднати два райони міста.

Затримання підозрюваних. Фото: ДБР

До оборудки голова комісії залучив ще п'ятьох спільників: керівника відділу архітектури та містобудування, начальника та фахівця відділу земельних відносин Солонківської сільської ради, державного реєстратора та керівника землевпорядної організації.

Працівники ДБР затримують підозрюваних. Фото: ДБР

Фігуранти шукали пільговиків, які мають право на виділення безкоштовних ділянок, щоб використати їхні особисті дані. Від їх імені посадовці подали звернення до сільради з проханням надати дозвіл на затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність.

Після необхідних погоджень та голосування на сесії ділянки загальною площею 0,3 га перейшли у власність підставних осіб, проте реально розпоряджалися землями посадовці.

Продати отримані ділянки фігуранти не встигли — за клопотанням ДБР суд наклав на них арешт. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Організатора та п’ятьох учасників групи обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Передбачене статтями покарання — позбавлення волі на строк до 6 років.

Продати отримані ділянки фігуранти не встигли — за клопотанням ДБР суд наклав на них арешт. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Раніше ми писали, що ДБР викрило військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських.

Також повідомлялось, що Державне бюро розслідувань передало до суду провадження щодо офіцера Апарату Головнокомандувача Збройних сил України, який подарував своєму колезі гранати. Тоді в день свого народження через підрив боєприпасу загинув Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного.