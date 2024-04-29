На Львівщині судитимуть посадовців, які незаконно приватизували землю для будівництва дороги
За матеріалами ДБР на Львівщині судитимуть посадовців сільради. Чиновники незаконно приватизували землю, призначену для будівництва дороги.
Про це заявили у Державному бюро розслідувань у понеділок, 29 квітня.
Які незаконні дії здійснювали посадовці
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної групи посадовців Солонківської сільської ради під Львовом. Вони незаконно вилучили з комунальної власності три земельні ділянки вартістю майже 2,8 млн грн.
Голова постійної депутатської комісії з агропромислового комплексу сільської ради вирішив незаконно приватизувати земельні ділянки на території громади, хоча знав, що на цій землі мала б пролягти дорога, яка згідно з генпланом Львова мала з'єднати два райони міста.
До оборудки голова комісії залучив ще п'ятьох спільників: керівника відділу архітектури та містобудування, начальника та фахівця відділу земельних відносин Солонківської сільської ради, державного реєстратора та керівника землевпорядної організації.
Фігуранти шукали пільговиків, які мають право на виділення безкоштовних ділянок, щоб використати їхні особисті дані. Від їх імені посадовці подали звернення до сільради з проханням надати дозвіл на затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність.
Після необхідних погоджень та голосування на сесії ділянки загальною площею 0,3 га перейшли у власність підставних осіб, проте реально розпоряджалися землями посадовці.
Продати отримані ділянки фігуранти не встигли — за клопотанням ДБР суд наклав на них арешт. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Організатора та п’ятьох учасників групи обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Передбачене статтями покарання — позбавлення волі на строк до 6 років.
Продати отримані ділянки фігуранти не встигли — за клопотанням ДБР суд наклав на них арешт. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.
Раніше ми писали, що ДБР викрило військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських.
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