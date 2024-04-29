Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині судитимуть посадовців, які незаконно приватизували землю для будівництва дороги arrow

На Львівщині судитимуть посадовців, які незаконно приватизували землю для будівництва дороги

29 квітня 2024 18:34
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
На Львівщині судитимуть посадовців, які незаконно приватизували землю для будівництва дороги
Працівник ДБР затримує зловмисників. Фото: ДБР
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

За матеріалами ДБР на Львівщині судитимуть посадовців сільради. Чиновники незаконно приватизували землю, призначену для будівництва дороги.

Про це заявили у Державному бюро розслідувань у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:

Які незаконні дії здійснювали посадовці

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинної групи посадовців Солонківської сільської ради під Львовом. Вони незаконно вилучили з комунальної власності три земельні ділянки вартістю майже 2,8 млн грн.

Голова постійної депутатської комісії з агропромислового комплексу сільської ради вирішив незаконно приватизувати земельні ділянки на території громади, хоча знав, що на цій землі мала б пролягти дорога, яка згідно з генпланом Львова мала з'єднати два райони міста.

На Львівщині судитимуть посадовців, які незаконно приватизували землю для будівництва дороги - фото 1
Затримання підозрюваних. Фото: ДБР

До оборудки голова комісії залучив ще п'ятьох спільників: керівника відділу архітектури та містобудування, начальника та фахівця відділу земельних відносин Солонківської сільської ради, державного реєстратора та керівника землевпорядної організації.

На Львівщині судитимуть посадовців, які незаконно приватизували землю для будівництва дороги - фото 2
Працівники ДБР затримують підозрюваних. Фото: ДБР

Фігуранти шукали пільговиків, які мають право на виділення безкоштовних ділянок, щоб використати їхні особисті дані. Від їх імені посадовці подали звернення до сільради з проханням надати дозвіл на затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність.

Після необхідних погоджень та голосування на сесії ділянки загальною площею 0,3 га перейшли у власність підставних осіб, проте реально розпоряджалися землями посадовці.

Продати отримані ділянки фігуранти не встигли — за клопотанням ДБР суд наклав на них арешт. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Організатора та п’ятьох учасників групи обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Передбачене статтями покарання — позбавлення волі на строк до 6 років.

Продати отримані ділянки фігуранти не встигли — за клопотанням ДБР суд наклав на них арешт. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Раніше ми писали, що ДБР викрило військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських.

Також повідомлялось, що Державне бюро розслідувань передало до суду провадження щодо офіцера Апарату Головнокомандувача Збройних сил України, який подарував своєму колезі гранати. Тоді в день свого народження через підрив боєприпасу загинув Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного.

ДБР
закон
приватизація
Львівська область
розслідування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри