Во Львовской области будут судить чиновников, приватизировавших землю для строительства дороги

Сотрудник ГБР задерживает злоумышленников. Фото: ГБР

По материалам ГБР во Львовской области будут судить чиновников сельсовета. Чиновники незаконно приватизировали землю, предназначенную для строительства дороги.

Об этом заявили в Государственном бюро расследований в понедельник, 29 апреля.

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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по преступной группе должностных лиц Солонковского сельского совета во Львове. Они незаконно изъяли из коммунальной собственности три земельных участка стоимостью почти 2,8 млн грн.

Председатель постоянной депутатской комиссии по агропромышленному комплексу сельского совета решил незаконно приватизировать земельные участки на территории общины, хотя знал, что на этой земле должна была пройти дорога, которая согласно генплану Львова должна была соединить два района города.

Задержание подозреваемых. Фото: ГБР

К сделке глава комиссии привлек еще пятеро сообщников: руководителя отдела архитектуры и градостроительства, начальника и специалиста отдела земельных отношений Солонковского сельского совета, государственного регистратора и руководителя землеустроительной организации.

Сотрудники ГБР задерживают подозреваемых. Фото: ГБР

Фигуранты искали льготников, имеющих право на выделение бесплатных участков, чтобы использовать их личные данные. От их имени должностные лица подали обращение в сельсовет с просьбой предоставить разрешение на утверждение проекта землеустройства по отводу земельных участков в частную собственность.

После необходимых согласований и голосования на сессии участки общей площадью 0,3 га перешли в собственность подставных лиц, однако реально распоряжались землями чиновники.

Продать полученные участки фигуранты не успели — по ходатайству ГБР суд наложил на них арест. Обвинительный акт направлен в суд.

Организатора и пятерых участников группы обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Предусмотренное статьями наказание — лишение свободы сроком до 6 лет.

Продать полученные участки фигуранты не успели — по ходатайству ГБР суд наложил на них арест. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.

Ранее мы писали, что ГБР разоблачило военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских.

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований передало в суд производство в отношении офицера Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, подарившего своему коллеге гранаты. Тогда в день своего рождения из-за подрыва боеприпаса погиб Геннадий Частяков, бывший помощник Валерия Залужного.