На Львівщині священник спричинив ДТП, але суд звільнив його від відповідальності

На Львівщині священник скоїв ДТП — чому суд його не покарав
У червні у Шептицькому Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі священника з Волині. Однак суд звільнив його від відповідальності.
Про це йдеться в ухвалі суду, передає Lviv Media.
ДТП у Шептицькому за участі священника
Священник Володимир-Волинської Єпархії Української Православної Церкви 17 червня скоїв ДТП на вулиці Промисловій у Шептицькому. Фігурант за кермом Citroen CA Picasso не впорався з керуванням на повороті та виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього водій зіткнувся з автопоїздом Renault з напівпричепом.
Через ДТП дві пасажирки Citroen отримали травми середньої тяжкості. Йдеться про переломи та забої.
Після аварії священник відшкодував збитки пораненим та примирився з ними.
Суд вирішив звільнити його від кримінальної відповідальності через примирення винного з потерпілими. Відомо, що йому загрожувало обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керування ТЗ на строк до трьох років.
