Головна Львів На Львівщині священник скоїв ДТП — чому суд його не покарав

На Львівщині священник скоїв ДТП — чому суд його не покарав

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 17:06
На Львівщині священник спричинив ДТП, але суд звільнив його від відповідальності
ДТП у Львівській області. Фото: lv.npu.gov.ua

У червні у Шептицькому Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі священника з Волині. Однак суд звільнив його від відповідальності.

Про це йдеться в ухвалі суду, передає Lviv Media.

Читайте також:

ДТП у Шептицькому за участі священника

Священник Володимир-Волинської Єпархії Української Православної Церкви 17 червня скоїв ДТП на вулиці Промисловій у Шептицькому. Фігурант за кермом Citroen CA Picasso не впорався з керуванням на повороті та виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього водій зіткнувся з автопоїздом Renault з напівпричепом.

ДТП у Шептицькому
ДТП у Львівській області. Фото: lv.npu.gov.ua

Через ДТП дві пасажирки Citroen отримали травми середньої тяжкості. Йдеться про переломи та забої.

Після аварії священник відшкодував збитки пораненим та примирився з ними.

Аварія у Шептицькому
Наслідки ДТП. Фото: lv.npu.gov.ua

Суд вирішив звільнити його від кримінальної відповідальності через примирення винного з потерпілими. Відомо, що йому загрожувало обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керування ТЗ на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Чернігові поліцейський збив на смерть військового. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше на Одещині водій наїхав на 15-річну дівчину. Дитині надали першу допомогу та госпіталізували.

ДТП аварія Львівська область священики автомобіль судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
