На Львівщині священник спричинив ДТП, але суд звільнив його від відповідальності

У червні у Шептицькому Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі священника з Волині. Однак суд звільнив його від відповідальності.

Про це йдеться в ухвалі суду, передає Lviv Media.

ДТП у Шептицькому за участі священника

Священник Володимир-Волинської Єпархії Української Православної Церкви 17 червня скоїв ДТП на вулиці Промисловій у Шептицькому. Фігурант за кермом Citroen CA Picasso не впорався з керуванням на повороті та виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього водій зіткнувся з автопоїздом Renault з напівпричепом.

Через ДТП дві пасажирки Citroen отримали травми середньої тяжкості. Йдеться про переломи та забої.

Після аварії священник відшкодував збитки пораненим та примирився з ними.

Суд вирішив звільнити його від кримінальної відповідальності через примирення винного з потерпілими. Відомо, що йому загрожувало обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керування ТЗ на строк до трьох років.

Раніше на Одещині водій наїхав на 15-річну дівчину. Дитині надали першу допомогу та госпіталізували.