На Львовщине священник стал виновником ДТП, но суд освободил его от ответственности

ДТП во Львовской области. Фото: lv.npu.gov.ua

В июне в Шептицком Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием священника с Волыни. Однако суд освободил его от ответственности.

Об этом говорится в постановлении суда, передает Lviv Media.

ДТП в Шептицком с участием священника

Священник Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви 17 июня совершил ДТП на улице Промышленной в Шептицком. Фигурант за рулем Citroen CA Picasso не справился с управлением на повороте и выехал на встречную полосу. В результате водитель столкнулся с автопоездом Renault с полуприцепом.

Из-за ДТП две пассажирки Citroen получили травмы средней тяжести. Речь идет о переломах и ушибах.

После аварии священник возместил ущерб раненым и примирился с ними.

Последствия ДТП. Фото: lv.npu.gov.ua

Суд решил освободить его от уголовной ответственности из-за примирения виновного с потерпевшими. Известно, что ему грозило ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управления ТС на срок до трех лет.

