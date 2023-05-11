На Львівщині трапилася ДТП, в якій загинуло двоє дітей

Наслідки аварії, що сталася на трасі "Київ-Чоп" на Львівщині. Фото: Головне управління нацполіції у Львівські області

Вчора, 10 травня, на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Розвадів Стрийського району, що на Львівщині, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Є поранені та загиблі, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє Головне управління нацполіції у Львівські області.

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Що відомо

"Відбулося зіткнення автомобіля "Volkswagen Touran", яким керувала 42-річна мешканка Стрийського району, з вантажівкою "Renault" під керуванням 45-річного жителя Запоріжжя. Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка легковика та двоє її доньок віком орієнтовно чотири й шість років померли на місці події. Крім того, тілесні ушкодження отримали 15-річний пасажир легковика та водій вантажівки", — йдеться в повідомленні правоохоронців.

У поліції зазначили, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Винним у ДТП загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

"На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, встановлюються всі обставини та уточнюються дані учасників ДТП", — заявили правоохоронці.

Наслідки аварії, що сталася на трасі "Київ-Чоп" на Львівщині. Фото: Головне управління нацполіції у Львівські області

Наслідки аварії, що сталася на трасі "Київ-Чоп" на Львівщині. Фото: Головне управління нацполіції у Львівські області

Нагадаємо, що на кордоні США з Мексикою у техаському місті Браунсвілль автомобіль врізався у зупинку громадського транспорту. Від аварії семеро осіб загинуло, шестеро — дістали поранення.