На Львовщине произошло ДТП, в котором погибли двое детей

Последствия аварии, произошедшей на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области. Фото: Главное управление нацполиции во Львовской области

Вчера, 10 мая, на автодороге "Киев-Чоп" возле села Розвадов Стрыйского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть раненые и погибшие, среди которых двое детей.

Об этом сообщает Главное управление нацполиции во Львовской области.

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Что известно

"Произошло столкновение автомобиля "Volkswagen Touran", которым управляла 42-летняя жительница Стрыйского района, с грузовиком "Renault" под управлением 45-летнего жителя Запорожья. От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и две ее дочери в возрасте ориентировочно четыре и шесть лет погибли на месте происшествия. Кроме того, телесные повреждения получили 15-летний пассажир легковушки и водитель грузовика", — говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции отметили, что решается вопрос об открытии уголовного производства по нарушению правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Виновным в ДТП грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

"На месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области, устанавливаются все обстоятельства и уточняются данные участников ДТП", — заявили правоохранители.

Последствия аварии, произошедшей на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области. Фото: Главное управление нацполиции во Львовской области

Последствия аварии, произошедшей на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области. Фото: Главное управление нацполиции во Львовской области

Напомним, что на границе США с Мексикой в техасском городе Браунсвилль автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. От аварии семь человек погибли, шесть — получили ранения.