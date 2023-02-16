На Львівщині три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури: що відомо
Під час повітряної тривоги уночі з 15 на 16 лютого було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. постраждалих чи жертв нема.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
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"Єдине, що можу уточнити: це не є об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині. Була пожежа, її оперативно загасили. Щастя, що працівники перебували в укритті. Жертв чи постраждалих — нема.На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину. Також без постраждалих", — йдеться в повідомленні
Додамо, очільник Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк зазначив, що влучання зафіксоване на території Дрогобицького району.
Зазначимо, сигнал про ракетну небезпеку у Львівській області пролунав о 02:54, відбій – о 04:26. Як зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни запускали БпЛА та ракети, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, попередній випадок влучання в об’єкт інфраструктури у Львівській області мав місце під час масованого ракетного обстрілу 14 січня.
Також, ми писали скільки ракет було запущено та збито під час нічної атаки.