Во Львовской области три ракеты попали в объект критической инфраструктуры

Российская ракета попала в инфраструктурный объект

Во время воздушной тревоги в ночь с 15 на 16 февраля было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. пострадавших или жертв нет.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Единственное, что могу уточнить: это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовщине. Был пожар, его оперативно потушили. Счастья, что работники находились в укрытии. Жертв или пострадавших — нет. На месте попадания есть воронка. соседней улице разрушилась стена магазина. Также без пострадавших", — говорится в сообщении

Добавим, глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк отметил, что попадание зафиксировано на территории Дрогобычского района.

Отметим, сигнал о ракетной опасности во Львовской области раздался в 02:54, отбой – в 04:26. Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, россияне запускали БПЛА и ракеты, есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Напомним, предыдущий случай попадания в объект инфраструктуры во Львовской области имел место во время массированного ракетного обстрела 14 января.

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