Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині ТЦК агітують школярів вступати до військових навчальних закладів arrow

На Львівщині ТЦК агітують школярів вступати до військових навчальних закладів

21 жовтня 2024 17:39
Євгенія Брюховецька - редактор
На Львівщині працівники ТЦК побували у школах й агітували вступати до військових ВНЗ
Працівники ТЦК у школі. Фото: Львівський ТЦК
Євгенія Брюховецька - редактор

Працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відвідали школи у Львівській області. Там вони провели агітаційні заходи серед дітей стосовно вступу до військових вищих навчальних закладів.

Про це повідомила пресслужба Львівського ТЦК у Facebook у понеділок, 21 жовтня.

Читайте також:

Агітація у школах 

"Військовослужбовці РТЦК та СП розповідають старшокласникам про українську армію, види озброєння, важливість захищати свою країну від окупантів і можливості, які надають вищі військові навчальні заклади", — йдеться у повідомленні.

У школах Львівщині ТЦК провели агітацію
Працівники ТЦК у школі. Фото: Львівський ТЦК
школярів на Львівщині закликали вступати на військові спеціальності
Працівники ТЦК у школі. Фото: Львівський ТЦК
ТЦК відвідали школярів на Львівщині - їх агітували вступати до ВВНЗ
Працівники ТЦК у школі. Фото: Львівський ТЦК

Там зауважили, що військові вищі навчальні заклади сьогодні — це якісна й актуальна освіта, яка має систему мотиваційних стипендій та забезпечення проживанням і необхідним майном. А саме навчання відбувається на безоплатній основі та за найвищими державними стандартами.

У ТЦК наголосили, що ЗСУ потребують молодих кадрів, які б формували ще сильнішу українську армію в майбутньому.

null
Скриншот допису ТЦК та СП

Нагадаємо, в застосунку "Резерв+" запрацювала функція онлайн-рекрутингу. Тепер військовозобов'язані в декілька кліків можуть обрати для себе спеціальність за навичками.

Також у Міноборони планують додати до функціоналу "Резерв+" підписання контракту між громадянином та Силами оборони.

Університет війна в Україні ТЦК та СП школи діти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:16 Український бізнес стурбований призупиненням бронювання — там запропонували тимчасове рішення

18:12 Умєров розкрив деталі таємних переговорів України та Росії у 2022 році

18:08 Бавовні на Одещині бути — результати експерименту

18:03 Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду

17:58 Виїзд за кордон — чи дозволено це людям з подвійним громадянством

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17:56 Які доброякісні новоутворення звільняють від призову

17:56 Зеленський зустрівся з Остіном у Києві — про що говорили

17:51 У Харкові пролунали потужні вибухи

Text

17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

17:49 Торгували трофейною зброєю росіян — СБУ викрила сімох ділків

18:16 Український бізнес стурбований призупиненням бронювання — там запропонували тимчасове рішення

18:12 Умєров розкрив деталі таємних переговорів України та Росії у 2022 році

18:08 Бавовні на Одещині бути — результати експерименту

18:03 Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду

17:58 Виїзд за кордон — чи дозволено це людям з подвійним громадянством

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17:56 Які доброякісні новоутворення звільняють від призову

17:56 Зеленський зустрівся з Остіном у Києві — про що говорили

17:51 У Харкові пролунали потужні вибухи

17:49 Торгували трофейною зброєю росіян — СБУ викрила сімох ділків

17:44 Мілевський просльозився, коли зустрівся з Алієвим — чи помирилися ексдрузі

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Text

16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Text

08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку