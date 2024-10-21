На Львівщині працівники ТЦК побували у школах й агітували вступати до військових ВНЗ

Працівники ТЦК у школі. Фото: Львівський ТЦК

Працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відвідали школи у Львівській області. Там вони провели агітаційні заходи серед дітей стосовно вступу до військових вищих навчальних закладів.

Про це повідомила пресслужба Львівського ТЦК у Facebook у понеділок, 21 жовтня.

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Агітація у школах

"Військовослужбовці РТЦК та СП розповідають старшокласникам про українську армію, види озброєння, важливість захищати свою країну від окупантів і можливості, які надають вищі військові навчальні заклади", — йдеться у повідомленні.

Працівники ТЦК у школі. Фото: Львівський ТЦК

Працівники ТЦК у школі. Фото: Львівський ТЦК

Працівники ТЦК у школі. Фото: Львівський ТЦК

Там зауважили, що військові вищі навчальні заклади сьогодні — це якісна й актуальна освіта, яка має систему мотиваційних стипендій та забезпечення проживанням і необхідним майном. А саме навчання відбувається на безоплатній основі та за найвищими державними стандартами.

У ТЦК наголосили, що ЗСУ потребують молодих кадрів, які б формували ще сильнішу українську армію в майбутньому.

Скриншот допису ТЦК та СП

Нагадаємо, в застосунку "Резерв+" запрацювала функція онлайн-рекрутингу. Тепер військовозобов'язані в декілька кліків можуть обрати для себе спеціальність за навичками.

Також у Міноборони планують додати до функціоналу "Резерв+" підписання контракту між громадянином та Силами оборони.