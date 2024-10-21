На Львовщине работники ТЦК побывали в школах и агитировали поступать в военные вузы

Сотрудники ТЦК в школе. Фото: Львовский ТЦК

Сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки посетили школы во Львовской области. Там они провели агитационные мероприятия среди детей по поводу поступления в военные высшие учебные заведения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского ТЦК в Facebook в понедельник, 21 октября.

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Агитация в школах

"Военнослужащие РТЦК и СП рассказывают старшеклассникам об украинской армии, видах вооружения, важности защищать свою страну от оккупантов и возможности, которые предоставляют высшие военные учебные заведения", — говорится в сообщении.

Сотрудники ТЦК в школе. Фото: Львовский ТЦК

Сотрудники ТЦК в школе. Фото: Львовский ТЦК

Сотрудники ТЦК в школе. Фото: Львовский ТЦК

Там отметили, что военные высшие учебные заведения сегодня — это качественное и актуальное образование, имеющее систему мотивационных стипендий и обеспечение проживанием и необходимым имуществом. А само обучение происходит на бесплатной основе и по самым высоким государственным стандартам.

В ТЦК подчеркнули, что ВСУ нуждаются в молодых кадрах, которые формировали бы еще более сильную украинскую армию в будущем.

Скриншот поста ТЦК и СП

Напомним, в приложении "Резерв+" заработала функция онлайн-рекрутинга. Теперь военнообязанные в несколько кликов могут выбрать специальность по навыкам.

Также в Минобороны планируют добавить в функционал "Резерв+" подписание контракта между гражданином и Силами обороны.