У Львові мобілізували заброньованого чоловіка - він пішов до суду

Чоловік у ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові мобілізували чоловіка, який мав бронювання. Він вирішив оскаржити дії працівників ТЦК у суді.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

25-річний чоловік працює слюсарем у "Львівгазі" та має бронювання від мобілізації. Під час візиту до ТЦК для уточнення військово-облікових даних його направили на ВЛК та мобілізували, незважаючи на наявність документів про відстрочку.

Військовозобов'язаний подав до суду на ТЦК, аби його призов визнали незаконним та надали відстрочку.

Натомість у військкоматі повідомили, що у документах чоловіка помітили розбіжності — там були вказані різні військово-облікові спеціальності, тому це унеможливило його бронювання. За словами представника ТЦК, чоловік самовільно залишив збірний пункт військовозобов’язаних після мобілізації.

Рішення суду

Суддя відхилила аргумент представника ТЦК про розбіжності у документах позивача, оскільки він з'явився до військкомату саме для уточнення даних.

Таким чином, там не вирішили питання про наявність у нього права на відстрочку та передчасно ухвалили наказ про призов. Тому суд задовольнив позов чоловіка й скасував наказ ТЦК.

Нагадаємо, у Львівській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації, тому що "не зміг доїхати" до ТЦК.

Також ми писали, що у Миколаєві судитимуть чоловіка, який закликав українців ухилятися від мобілізації.