Во Львове мобилизовали забронированного мужчину – он пошел в суд

На Львовщине ТЦК мобилизовал мужчину, у которого есть бронирование — что решил суд
Во Львове мобилизовали мужчину, у которого было бронирование. Он решил оспорить действия работников ТЦК в суде.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
25-летний мужчина работает слесарем во "Львовгазе" и имеет бронирование от мобилизации. Во время визита в ТЦК для уточнения военно-учетных данных он был направлен на ВВК и мобилизирован, несмотря на наличие документов об отсрочке.
Военнообязанный подал в суд на ТЦК, чтобы его призыв признали незаконным и предоставили отсрочку.
В военкомате сообщили, что в документах мужчины заметили разногласия — там были указаны разные военно-учетные специальности, поэтому это сделало невозможным его бронирование. По словам представителя ТЦК, мужчина самовольно покинул сборный пункт военнообязанных после мобилизации.
Решение суда
Судья отклонила аргумент представителя ТЦК о разногласиях в документах истца, поскольку он явился в военкомат именно для уточнения данных.
Таким образом, там не решили вопрос о наличии у него права на отсрочку и преждевременно приняли приказ о призыве. Поэтому суд удовлетворил иск мужчины и отменил приказ ТЦК.
Напомним, во Львовской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации, потому что "не смог доехать" до ТЦК.
Также мы писали, что в Николаеве будут судить мужчину, который призвал украинцев уклоняться от мобилизации.
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