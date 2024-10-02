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На Львовщине ТЦК мобилизовал мужчину, у которого есть бронирование — что решил суд

2 октября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
Во Львове мобилизовали забронированного мужчину – он пошел в суд
Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Во Львове мобилизовали мужчину, у которого было бронирование. Он решил оспорить действия работников ТЦК в суде.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

25-летний мужчина работает слесарем во "Львовгазе" и имеет бронирование от мобилизации. Во время визита в ТЦК для уточнения военно-учетных данных он был направлен на ВВК и мобилизирован, несмотря на наличие документов об отсрочке.

Военнообязанный подал в суд на ТЦК, чтобы его призыв признали незаконным и предоставили отсрочку.

В военкомате сообщили, что в документах мужчины заметили разногласия — там были указаны разные военно-учетные специальности, поэтому это сделало невозможным его бронирование. По словам представителя ТЦК, мужчина самовольно покинул сборный пункт военнообязанных после мобилизации.

Решение суда

Судья отклонила аргумент представителя ТЦК о разногласиях в документах истца, поскольку он явился в военкомат именно для уточнения данных.

Таким образом, там не решили вопрос о наличии у него права на отсрочку и преждевременно приняли приказ о призыве. Поэтому суд удовлетворил иск мужчины и отменил приказ ТЦК.

Напомним, во Львовской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации, потому что "не смог доехать" до ТЦК.

Также мы писали, что в Николаеве будут судить мужчину, который призвал украинцев уклоняться от мобилизации.

Львов мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения

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