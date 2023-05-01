На Львівщині у господаря конфіскують вівчарку за напад на сусідку

Німецьку вівчарку можуть забрати від господаря бо він напав на сусідку. Фото: УНІАН

Пустомитівський суд Львівської області постановив конфіскувати у власника собаку породи німецька вівчарка. Окрім того, чоловік має сплатити 3,4 тис. грн штрафу за напад на перехожу.

Про це йдеться у постанові Пустимитівського суду.

Читайте також:

Деталі справи

Як вказано у постанові суду, у селі Чишки, ночі німецька вівчарка на кличку Тузік покусала жінку. За версією потерпілої, тієї ночі вона поверталася додому від подруги. Раптово на вулицю вибігла німецька вівчарка і почала її кусати. Жінка відбилася від тварини, і та втекла на подвір'я сусіда, пролізши у шпарину під воротами.

Потерпіла спершу сама обробила собі рани вдома, а згодом звернулася у лікарню Святого Луки у Львові. Лікарі встановили, що у жінки множинні відкриті рани обох гомілок.

Однак власник собаки заперечує покази сусідки, він не визнає своєї провини. На суді чоловік розповів, що має двох собак породи німецька вівчарка, які постійно перебувають біля будинку, бо приковані ланцюгами, і за межі подвір'я не виходять. Господар собаки переконаний, що протокол було сфабриковано, а якби сусідку вкусив саме його собака, то вона мала б серйозніші травми.

Попри те, суддя постановив оштрафувати чоловіка на 3400 грн та конфіскувати у нього німецьку вівчарку.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Одеській області зафіксували масову загибель бджіл.У кількох селах Білгород-Дністровського району пасічники зафіксували масову загибель бджіл. Попередньо встановлено, що причиною мору стало отруєння комах.