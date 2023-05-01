Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине у хозяина конфискуют овчарку за нападение на соседку arrow

На Львовщине у хозяина конфискуют овчарку за нападение на соседку

1 мая 2023 17:53
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львовщине у хозяина конфискуют овчарку за нападение на соседку
Немецкую овчарку могут забрать от хозяина, потому что он напал на соседку. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Пустомытовский суд Львовской области постановил конфисковать у владельца собаку породы немецкая овчарка. Кроме того, мужчина должен оплатить 3,4 тыс. грн штрафа за нападение на соседку.

Об этом говорится в постановлении Пустимитовского суда.

Читайте также:

Детали дела

Как указано в постановлении суда, в селе Чишки, ночью немецкая овчарка по кличке Тузик покусала женщину. По версии потерпевшей, в ту ночь она возвращалась домой от подруги. Внезапно на улицу выбежала немецкая овчарка и принялась ее кусать. Женщина отбилась от животного, и та убежала во двор соседа, пролез в щель под воротами.

Потерпевшая сперва сама отделала себе раны дома, а затем обратилась в больницу Святого Луки во Львове. Врачи установили, что у женщины множественные открытые раны обеих голеней.

Однако владелец собаки отрицает показания соседки, он не признает свою вину. На суде мужчина рассказал, что у двух собак породы немецкая овчарка, которые постоянно находятся возле дома, потому что прикованы цепями, и за пределы двора не выходят. Хозяин собаки убежден, что протокол был сфабрикован, а если бы соседку укусила именно его собака, то она имела бы более серьезные травмы.

Несмотря на это, судья постановил оштрафовать мужчину на 3400 грн и конфисковать у него немецкую овчарку.

Напомним, мы ранее писали, что в Одесской области зафиксировали массовую гибель пчел. В нескольких селах Белгород-Днестровского района пчеловоды зафиксировали массовую гибель пчел. Предварительно установлено, что причиной мора стало отравление насекомых.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас