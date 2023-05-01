На Львовщине у хозяина конфискуют овчарку за нападение на соседку

Немецкую овчарку могут забрать от хозяина, потому что он напал на соседку. Фото: УНИАН

Пустомытовский суд Львовской области постановил конфисковать у владельца собаку породы немецкая овчарка. Кроме того, мужчина должен оплатить 3,4 тыс. грн штрафа за нападение на соседку.

Об этом говорится в постановлении Пустимитовского суда.

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Детали дела

Как указано в постановлении суда, в селе Чишки, ночью немецкая овчарка по кличке Тузик покусала женщину. По версии потерпевшей, в ту ночь она возвращалась домой от подруги. Внезапно на улицу выбежала немецкая овчарка и принялась ее кусать. Женщина отбилась от животного, и та убежала во двор соседа, пролез в щель под воротами.

Потерпевшая сперва сама отделала себе раны дома, а затем обратилась в больницу Святого Луки во Львове. Врачи установили, что у женщины множественные открытые раны обеих голеней.

Однако владелец собаки отрицает показания соседки, он не признает свою вину. На суде мужчина рассказал, что у двух собак породы немецкая овчарка, которые постоянно находятся возле дома, потому что прикованы цепями, и за пределы двора не выходят. Хозяин собаки убежден, что протокол был сфабрикован, а если бы соседку укусила именно его собака, то она имела бы более серьезные травмы.

Несмотря на это, судья постановил оштрафовать мужчину на 3400 грн и конфисковать у него немецкую овчарку.

Напомним, мы ранее писали, что в Одесской области зафиксировали массовую гибель пчел. В нескольких селах Белгород-Днестровского района пчеловоды зафиксировали массовую гибель пчел. Предварительно установлено, что причиной мора стало отравление насекомых.