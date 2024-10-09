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На Львівщині у недобудові вибухнула граната — є загиблі

9 жовтня 2024 13:54
Карина Приходько - Редактор
У недобудові на Львівщині через вибух гранати загинуло двоє людей
Недобудова, де трапився вибух. Фото: Нацполіція
Карина Приходько - Редактор

У Самбірському районі Львівської області в недобудові вибухнула граната. Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Львівській області у середу, 9 жовтня. 

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Правоохоронці встановили, що 8 жовтня близько 13:00 у недобудованому будинку, розташованому в одному ыз сіл Самбірського району, стався вибух.

На місце приїхали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

В одній з кімнат будинку правоохоронці виявили тіло власника — 40-річного місцевого жителя, без ознак життя.  Вони встановили, що він загинув внаслідок вибуху гранати, яку сам і підірвав. 

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство", а також за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу.

Крім того, в іншій кімнаті будинку знайшли тіло 38-річного односельця без ознак життя та без ознак насильницької смерті. Встановлено, що він разом з власником недобудови кілька днів поспіль розпивали спиртне.

Зазначається, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть".

Нагадаємо, у Харкові чоловік знайшов гранати та вирішив їх продати по 3000 гривень за кожну. За це він проведе за ґратами три роки.  

Також ми повідомляли, що в Одесі п'яний чоловік намагався пограбувати крамницю та погрожував касирці гранатою

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